Valgevene võimud said pommiähvarduse alles pärast Ryanairi maandamist

«Te kuulsite, kuidas Lukašenka süüdistas Hamasi Ryanairi pommiähvarduses? Me saime ligipääsu sellele e-kirjale. Ainuke probleem sellega on see, et kiri saadeti 24 minutit pärast seda, kui Valgevene võimud Ryanairi piloote sellest teavitasid,» kirjutas Newsline’i toimetaja Michael Weiss Twitteris.