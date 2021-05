Ceaușescu lennuk pannakse oksjonile

Ceaușescu sai lennuki 1986. aastal ja see kuulus tema lennukiparki 1989. aastani, mil ta kukutati ja hukati.

Diktaator nõudis, et tema lennukites oleks magamistuba ja kabinet, kus ta saaks mängida naisega oma lemmikmängu triktrakki.

Takistamaks Rombaci vanarauaks müümist, õnnestus mõnel entusiastil saada sellele rahvusliku pärandi staatus. See tähendab, et lennukit ei tohi osadeks võtta ega ümber ehitada ning see ei tohi lahkuda Rumeenia territooriumilt.