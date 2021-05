Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eile seitsme tunni jooksul parlamendikomiteele koroonakriisi haldamise kohta aru andnud Cummings süüdistas nii Johnsonit kui Briti tervishoiuministrit Matt Hancocki täielikus ebakompetentsuses, väites muu hulgas, et valitsuse tegevus viis kümnete tuhandete asjatute surmadeni.

Kuigi Cummingsi usaldusväärsuses on kaheldud ja kohati nähakse tema süüdistusi katsena oma endisele ülemusele kätte maksta, on Cummingsi väited Ühendkuningriigis jututeema number üks. Temast sai esimene koroonaviiruse vastases võitluses võtmerolli mänginud inimene, kes on Ühendkuningriigis 128 000 inimelu nõudnud pandeemia haldamisel tehtud vigade osas avameelselt sõna võtnud.