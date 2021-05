Austraalia suleb saatkonna Afganistanis

USA president Joe Biden on määranud vägede väljaviimise tähtajaks 11. septembri. Riikidel tuleb jõuda selleks ajaks otsusele, kuidas toimida ilma USA ja NATO sõdurite julgeolekukaitseta ja mida teha tuhandete kohalike töötajatega, kes kardavad, et Talibani silmis on nad kollaborandid.