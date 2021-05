Riigipöördele järgnenud kaos jätab miljonid Myanmari elanikud nälga

Alates sellest, kui sõjavägi haaras veebruaris võimu ja tõukas kõrvale demokraatlikult valitud liidrid Aung San Suu Kyi, on riigi majandus ja pangandus halvatud. Streikide ja vabrikute sulgemise tõttu on paljud kaotanud sissetuleku, kütuse hind on kerkinud järsult ning neil õnnelikel, kel on pangas sääste, tuleb raha välja võtmiseks seista päev otsa järjekorras.