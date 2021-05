Ajakirjaniku süüdi lavastanud Vene politseinikud mõisteti vangi

Riiklik uudisteagentuur TASS ja teised väljaanded teatasid kohtunikule viidates, et politseinikud mõisteti 2019. aasta juhtumi eest viieks kuni 12 aastaks vangi.

Golunov on nimekas reporter, kes on tuntud Vene jõustruktuuride uurimise poolest. Muu hulgas on ta uurinud korruptsiooni matuseäris ja Moskva linnavalitsuses.