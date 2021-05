EBU peatas Valgevene riigikanali liikmelisuse

EBU teatas oma avalduses, et nad on tähelepanelikult jälginud ajakirjandusvabaduse mahasurumist Valgevenes. Järjekindlad üleskutsed BTRC-d kaitsma põhiväärtuseid ei ole vilja kandnud ning seetõttu pole neil muud võimalust, kui peatada liikmelisus EBU-s. Ringhäälingute Liit teatas, et nad toetavad valitsuse sekkumise vastu meelt avaldanud BTRC ajakirjanikke.