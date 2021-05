Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on üha tugevama surve all uurida uuesti süvitsi, kuidas Covid-19 pandeemia ikkagi alguse sai, kuid seni täpset plaani ega ajakava selleks pole. Tšehhi avab seitsme riigi külalistele piirid ning India teeb samuti ettevaatlikke saame riigis taas elu käivitamiseks.