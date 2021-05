Colombia president saadab sõjaväe veriste meeleavalduste epitsentrisse

Viimase kuu jooksul on kogu maad haaranud protestides hukkunud kümneid inimesi.

Kogu riigis on nüüd rahutustes hukkunud 49 inimest, neist kaks politseinikud. Human Rights Watchi andmeil on ohvreid 63.

Ospina avaldas kahetsust «hullumeelse» olukorra pärast, mis on toonud kaasa surma ja valu.

«Me ei saa neil asjadel lubada Calis jätkuda. Me ei tohi langeda vägivalla ja surma kiusatusse,» lisas ta.

Colombialased tulid esmalt tänavaile 28. aprillil, et protestida kavandatava maksutõusu vastu, mis paljude hinnangul muutnuks nad veelgi vaesemaks olukorras, kus koroonaviiruse pandeemia sööb töökohti ja sääste.

Kuigi reformiettepanek võeti kiiresti tagasi, õhutas see valitsusvastaseid meeleolusid inimeste seas, kes tundsid, et nad jäeti tervisekriisis omapäi. Viha tekitas ka julgeolekujõudude ülemäära jõuline reaktsioon.

Protestiliidrid on nõudnud valitsuselt, et see tunnistaks relvajõudude toime pandud rikkumisi.