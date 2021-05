Vietnam teatas koroonaviiruse hübriidtüve avastamisest

Vietnam on kimpus haiguspuhangutega rohkem kui poolel oma territooriumil, sealhulgas tööstuskeskustes ja suurlinnades nagu Hanoi ja Ho Chi Minh.

Riigis on tuvastatud 6700 nakkusjuhtu ja surnud on 47 haigestunut. Lõviosa nakatumistest on leitud alates aprillist.