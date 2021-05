Pratasevitši vanemad osalesid meeleavaldusel Varssavis

Valgevene võimude samm on toonud kaasa rahvusvahelise meelepaha. Samuti on EL keelustanud Valgevene lennufirmasid, ärgitanud EL-i lennufirmasid vältima Valgevene õhuruumi ja ähvardanud Aleksandr Lukašenko režiimi majandussanktsioonidega.

«Mul on nüüd palju lootust, et Euroopa aitab meid, sest raske on võidelda režiimi vastu, kel on kõik, kel on võimu, kui meil on vaid lipud.»