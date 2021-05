FOTOD ⟩ Colombias hukkus valitsusvastases mässus 13 inimest

Kokku on sel kuul meeleavaldustel hukkunud vähemalt 59 inimest, ütlevad ametnikud. Enam kui 2300 tsiviilisikut ja julgeolekutöötajat on saanud vigastada, teatas kaitseministeerium.

Human Rights Watchi (HRW) sõnul on teateid vähemalt 63-st hukkunust üle terve riigi. Olukord Cali linnas, kus elab 2,2 miljonit inimest, on väga tõsine, teatas humanitaarorganisatsioon.

Duque on olnud Calis alates reedest ning teatas, et saadab linna lisaväed. Cali linna on saadetud kokku 1141 sõdurit. Kokku on üle terve riigi saadetud patrullima ja blokeeritud teid vabastama 7000 sõdurit.