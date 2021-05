Belgias avaldasid sajad inimesed meelt koroonapiirangute vastu

«Koroona(viirust) ei ole. See on lihtsalt gripp,» ütles üks meeleavaldaja, 48-aastane Miriam.

Belgia on leevendamas koroonaviiruse piiranguid, mis on kehtinud viimased seitse kuud, kuna vaktsineerimine COVID-19 vastu on kiirenenud ja nakkusjuhtumite ja haiglaravi vajavate patsientide arv on vaikselt kahanemas.