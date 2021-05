ÜRO inimõigusjuht soovib Colombia vägivalla sõltumatut uurimist

«On tähtis, et kõik need, kes on väidetavalt seotud vigastuste või surmade tekitamisega, sealhulgas riigiametnikud, oleksid kiire, tõhusa, sõltumatu, erapooletu ja läbipaistva uurimise all, ning et need, kes vastutavad, võetaks vastutusele,» ütles Bachelet avalduses.