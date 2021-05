Sanna Marini hommikusöögiarvete suurus oli umbes 850 eurot kuus

Värsketes hinnangutes on summa varasemaga võrreldes oluliselt suurenenud, sest varem teatas Iltalehti, et Marin saab Kesäranta ametiresidentsis elades enda ja pere hommikusöögi tarvis 300 eurot kuus.

Laupäeval ütles Marin, et tasub hommikusöögiga seotud kulutused ise, sest sellega on seotud mitmeid küsitavusi. Ta lubas ka veenduda, et vaadatakse üle peaministri Kesäranta suveresidentsis pakutavate teenuste ja muude peaministriga seotud teenuste juhiste asjakohasus ning vajadusel ajakohastatakse neid.

«Peaministri ülesannetega seotud teenused on olnud välja kujunenud, ent sellest hoolimata selgus, et asjad on veidi ebaselged. On hea, et see asi ära klaaritakse,» kirjutas Marin laupäeval Twitteris.