«Mali presidendile Bah N’Daw-le, kes oli väga range valitsuse ja džihadistide eraldamise osas, ütlesin ma: «Radikaalne islam Malis meie sõjaväelastega seal? Ei iial.» Praegu on Malis selline kiusatus. Kuid kui see läheb selles suunas, siis ma taandun,» ütles Macron ajalehes Le Journal du Dimanche eile avaldatud intervjuus, viidates ohule, et islamistid võivad poliitilise ebastabiilsuse tõttu Malis saavutada senisest suurema mõjuvõimu.