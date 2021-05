Iisraeli rahvuslaste juht andis toetuse koalitsioonivalitsuse moodustamisele

«Ma teen kõik selleks, et moodustada oma sõbra Yair Lapidiga rahvuslik ühtsusvalitsus,» ütles Bennett pärast kohtumist omaenda partei Yamina esindajatega.

Tsentrist Lapidile on tehtud ülesandeks moodustada uus valitsus kolmapäeva keskööks kohaliku aja järgi. Endise televisiooni uudisteankru tsentristlik erakond Yesh Atid jäi märtsivalimistel teiseks.

Bennett, kelle parteil on parlamendis vaid seitse kohta, oli kunagi Netanyahu liitlane ja kaitseminister, kuid viimasel ajal on nende suhted jahenenud.

Bennett ütles esmaspäeval, et oleks võinud Netanyahuga valitsuse moodustamises käed lüüa, kuid leidis, et peaminister ei suuda koalitsiooni luua. Ta lubas pingutada ühtsusvalitsuse nimel, et hoida ära viiendad valimised vähem kui kolme aasta jooksul.