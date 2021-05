Vietnam testib Ho Chi Minhi 9 miljonit elanikku

Ho Chi Minhi elanikel on valitsuse teatel lubatud kodust lahkuda vaid hädavajalikeks käikudeks, keelatud on kõik enam kui 10 osalejaga avalikud kogunemised.

Vietnami politsei algatas uurimise Ho Chi Minhi protestantliku kiriku juhi suhtes seoses «ohtlike nakkushaiguste levitamisega». Kirikuga on seotud vähemalt 145 nakatumist ja Go Vapi piirkond, kus jumalakoda asu, on täielikult suletud.