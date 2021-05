Kuigi Vietnam suutis suurema osa eelmisest aastast koroonaviiruse pandeemiaga hästi toime tulla, on sel kevadel olukord halvenenud. Alates aprilli lõpust on nakatumiste arv järsult tõusnud. Riigis on kokku registreeritud umbes 7000 nakatumist, millest pooled on tuvastatud just viimase kuu jooksul. Seni on elu kaotanud 47 inimest.