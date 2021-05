Nad istuvad kolmekesi diivanil gepardi- ja lõvinahkade vahel, kandes ise 19. sajandist pärit traditsioonilist riietust. Nende esivanemate taust ja päritolu on tohutult kirju, mistõttu öeldakse, et basterid on hõim eikuskilt. Nad on talunud aastasadu rassismi ja nüüd püüavad nad hoida maad ja identiteeti, et ellu jääda.