ÜLEVAADE ⟩ Taani jääb sõprade järel nuhkimise selgitamisel kidakeelseks

«Et sõbralikud luureteenistused kuulavad pealt ja spioneerivad teiste riikide liidrite järele, on üsna groteskne,» leidis üks jälgitutest, endine Saksamaa rahandusminister ja Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) kantslerikandidaat Peer Steinbrück. «Poliitilisest vaatest on see minu hinnangul skandaal.»