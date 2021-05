Eelmisel nädalal Lätis peamiselt kordusvaktsineeriti

Lätis on praeguseks esimese vaktsiiniannuse saanud 472 667 inimest, mõlemad 255 001. Kokku on riigis ära kasutatud 727 668 annust COVID-19 vaktsiini.

Riikliku statistikabüroo andmetel on Lätis aprilli seisuga 1,888 miljonit elanikku. Neist on esimese vaktsiinisüsti saanud 25,04 protsenti ja täielikult on vaktsineeritud 13,51 protsenti.