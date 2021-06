Aastakümne kestnud Süüria sõjas on saanud surma ligi 500 000 inimest

Nende hulgas on ka 100 000 hiljuti kinnitust leidnud surma.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et relvakonfliktis on saanud alates selle puhkemisest 2011. aastal surma 494 438 inimest.

Vahepeal on vaatejad leidnud Süürias tegutseva allikavõrgustiku abiga dokumentaalse kinnituse veel 105 015 surmale.

Neist 42 000 on tsiviilelanikud, kellest enamik suri Süüria režiimi vanglates piinamise tõttu.

Abdel Rahman ütles, et tänu lahingutegevuse peatumisele sai vaatluskeskus uurida teateid hukkunutest, mida ei olnud andmete nappuse tõttu senisesse üldarvu liidetud.

Süüria valitsusväed on vallutanud agasi suurema osa riigi territooriumist ning peamisel rindejoonel Loode-Süürias Idlibis kehtib relvarahu, mistõttu on vägivallatase praegu madalaim konflikti puhkemisest alates.

Vaatluskeskuse avaldatud uued andmed tõstsid Süüria kodusõja tsiviilohvrite arvu 159 774-ni. Vähemalt 57 567 inimest on surnud valitsuse vanglates ja kinnipidamiskeskustes.

Süüria valitsusvägede ja neid toetavate võitlejate hulgas on langenuid 168 326.

Džihadiste on surma saanud 68 393, enamik neist äärmusrühmituse Islamiriik (IS) ja Al-Qaedaga seotud rühmituste liikmed. Muid mässulisi on sõjas langenud 79 844.