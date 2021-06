NATO ministrid valmistuvad tippkohtumiseks, Afganistanist lahkumiseks

«See on meie alliansi ja kollektiivsejulgeoleku jaoks pöördeline hetk,» ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg enne kohtumist. «Meil on konkurentsitihedamas ja ettearvamatumas maailmas vaja transatlantilist ühtsust.»

NATO ees seisvate väljakutsete hulgas on agressiivsemaks muutunud Venemaa, mille kaitseminister teatas esmaspäeval, et sel aastal moodustatakse riigi läänesektorisse 20 uut sõjaväeüksust seismaks vastu NATO-st lähtuvale ohule.

Arutusele tulevad ka Hiina tõus ja kliimamuutuse müju, mis on Bideni administratsiooni kesksed teemad, aga ka raketitõrje, küber- ja hübriidsõda ning väärinfo kasutamine.

Kõige pakilisem teema on NATO operatsioonide lõpetamine Afganistanis. BIden on lubanud tuua USA väed välja 11. septembriks, aga suur osa neist on läinud juba tippkohtumise ajaks.