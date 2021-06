Spionaažis süüdistatav Huawei Poola haru eksjuht läks kohtu alla

Süüdistajate sõnul tegutses Weijing W. «Huawei Polska äritegevuse varjus Hiina luuretöötajana», mille lõppeesmärgiks on «hallata Poola riikliku ja kohalike omavalitsuste IT taristut».

Paar päeva pärast oma vahistamist väitis kohut ootav Weijing W., et on ise süütu ja süüdi pole ka Huawei.

Huawei on juba aastaid olnud üks Hiina ja Ühendriikide vaheliste lahkhelide põhjuseid kahe riigi vahelises laiemas kaubandussõjas. Eriti suuri erimeelsusi tekitab 5G võrkude arendus.

Varssavi valmistub parajasti muutma küberturvalisusega seotud seadusandlust ning ekspertide sõnul võib see tähendada , et Huawei välistatakse 5G võrkude arendusest ning võimalik, et telekommunikatsiooni valdkonnast laiemalt.