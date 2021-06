KOMMENTAAR ⟩ Etioopia helge tuleviku unelm kestis vaid viivu

Sõjategevus räsib Aafrika Sarve juba novembrist saati. Konflikti on kaasatud Etioopia, Eritrea, Tigray piirkond ja migratsioonilainete tõttu ka ümberkaudsed riigid. Infovälja piiramine on takistanud maailmal Tigray konflikti uurimist, kuid ajaga on lagedale tulnud asitõendeid, mis näitavad selle sõja julmust.