Lõuna-Albertas Püha Maarja koolis käinud 70-aastane Jackie Bromley ütles Kanada rahvusringhäälingule, et kui ta luges uudist sadade laste säilmete leidmisest, meenus talle, et õpilaste sõnul oli nende koolitagune ala tegelikult surnuaed. «Esimesena tuli pähe mõte, et kas seal lõpetasid ka lapsed,» ütles Bromley.