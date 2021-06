DW: vanglas piinatud Valgevene ajakirjanik vabastati

Saksamaa on olnud jõuline oma kriitikas Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka aadressil seoses tolle brutaalsete võtetega režiimivastaste meeleavalduste mahasurumisel ja hiljutise šokeeriva vahejuhtumiga, kus Minskis sunniti jõuga maanduma Ryanairi lennuk opositsioonilise ajakirjanikuga pardal.

«Ma tunnen suurt kergendust, et meie kolleeg pääses vanglast enam või vähem tervena,» lausus oma avalduses DW peadirektor Peter Limbourg. «Kuid üha enam teeb muret riigi ajakirjanikevastane vägivallaspiraal.»

Tema sõnul on üha tõenäolisem, et Valgevene vaigistab viimasedki sõltumatud hääled riigis, «maksku see mis maksab».