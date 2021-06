Biden lubas lõpetada vaikuse 1921. aasta rassivägivalla osas

Biden külastas Oklahoma osariigis asuvat Tulsat, et meenutada saja aasta möödumist tapatalgutest, mis vallandusid pärast seda, kui rühm mustanahalisi mehi läks kohalikku kohtuhoonesse kaitsma afroameerika noormeest, keda süüdistati valge naise ründamises.

Järgmise päeva koidikul rüüstasid ja põletasid valged mehed linnaosa, mida selle jõukuse tõttu nimetati viitega New Yorgi äripiirkonnale Black Wall Streetiks. Elu kaotas 300 afroameeriklast.

Sajand hiljem lausus Biden, et mustanahaliste ameeriklaste «püha õigus» hääletada on praegu rünnaku all sellise uskumatu ägedusega, «millist ma ei ole kunagi näinud».