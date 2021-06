Soome peaminister lubab oma hommikusöögikulud tagasi maksta

35-aastane valitsusjuht tõotas nädalavahetusel, et maksab tagasi üle 14 000 euro, mida on saanud oma hommikueine ja külmade toitude eest tasumiseks alates ametisseastumisest poolteist tagasi.

Laupäeval ütles Marin, et tasub hommikusöögiga seotud kulutused ise, sest sellega on seotud mitmeid küsitavusi.

Ta lubas ka veenduda, et vaadatakse üle peaministri Kesäranta suveresidentsis pakutavate teenuste ja muude peaministriga seotud teenuste juhiste asjakohasus ning vajadusel ajakohastatakse neid.

«Peaministri ülesannetega seotud teenused on olnud välja kujunenud, ent sellest hoolimata selgus, et asjad on veidi ebaselged. On hea, et see asi ära klaaritakse,» kirjutas Marin laupäeval Twitteris.

Teisipäeval lisas ta, et «ei kavatse tulevikus söögihüvitist kasutada isegi kui leitakse, et see vastab reeglitele».

Ta kutsus ametnikke üles kiiresti kindlaks tegema, kas toetus on seaduslik ja kas tagasimakseid tuleks maksustada, ning ütles: «Mul on muidki tööülesandeid, kui veeta päev otsa, tegeldes näiteks oma pere toiduküsimustega.»

Marin sattus nädal tagasi skandaali, kui tabloid Iltalehti teatas, et ta on oma ametiresidentsis Kesärantas elades võtnud oma pere hommikusöögi eest vastu hüvitist umbes 300 eurot kuus.

Kui politsei ja maksuametnikud lubasid asjaga põhjalikult tegelda, teatas peaministri kantselei, et hommikusöögi ja külmade suupistete arved olid tegelikult märksa suuremad.

Marin ütles opositsiooni etteheiteid tõrjudes, et tema pole riigi vahenditest hommikusööki palunud ega olnud isegi selle otsuse juures.