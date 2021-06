ÜRO Julgeolekunõukogu soovitab sel kuul uut peasekretäri

Juunis nõukogu presidendiameti rollis olev Eesti suursaadik Sven Jürgenson ütles pressikonverentsil, et kuigi kandidaate on üks, siis protsess on endine – 15-liikmeline Julgeolekunõukogu esitab soovituse 193-liikmelisele Peaassambleele, mis peab järgmisele peasekretärile oma heakskiidu andma.