Iga neljas venelane arvab, et ta on koroona läbi põdenud, Oslos on sajad inimesed karantiinis pärast traditsioonilist abiturientide pidu ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et India tüve üks alamliin nimega «delta» on murettekitav.



Venemaa turu-uuringute keskuse Levada täna avalikustatud küsitluse tulemustest selgus, et 7 protsenti venelastest on ametlikult Covid-19 läbi põdenud, kuid 17 protsenti teatas, et neid ei ole diagnoositud, kuid nad on enda arvates samuti haigusest tervenenud.