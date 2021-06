Jurist: Venemaa võib tühistada Sapega võimaliku karistuse

Korotjejev ütles eile kommentaaris Meduzale, et Valgevene ja Venemaa vahelist vangide väljasaatmist küll reguleerib mitu dokumenti, kuid nende eeltingimuseks on süüdistatava kohtus süüdi mõistmine, mida üle-eelmisel nädalal vahistatud Sofia Sapega puhul veel ei ole.

«Seejärel peab Venemaa määrama kas antud süütegu on karistatav ka Venemaal. Kui see nii on, siis neil on õigus nõuda isiku väljaandmist,» tõi jurist välja ja lisas: «See tähendab, et väljaandmiseks annab aluse tegu, mis on mõlemas riigis illegaalne.»