Euroopa lennuohutusamet kutsus keelama lennud Valgevene õhuruumis

EASA teatas kolmapäeval uues ohutusdirektiivis, et selle liikmesriikide seas on jätkuvalt lennufirmasid, mis tegutsevad Valgevene õhuruumis. Agentuur ei täpsustanud.

Direktiivis öeldakse, et võimud peaksid teavitama oma lennufirmasid, et Valgevene õhuruumis lendamine on nüüd keelatud, välja arvatud ohutuseesmärkidel ettenägematute olukordade puhul.