Pingete eskaleerumine on tingitud maikuistest piiriintsidentidest. Armeenia kaitseministeerium teatas 12. mail, et Aserbaidžaani relvajõud üritasid Sjunikhi maakonnas piire korrigeerida. Armeenia peaministri kohusetäitja Nikol Pašinjan kirjeldas olukorda kui Armeenia territooriumile tungimist, väites, et aserid tulid 3,5 kilomeetri sügavusele Armeenia territooriumile.