Iisraeli armee pidas kinni Hamasi juhtivliikme

Kolmapäeval teatas Gaza sektori Hamasi juhitud siseministeerium, et kaks Hamasi võitlejat hukkus kolmapäeval Iisraeli laskemoona kahjutukstegemisel.

Gaza sektor on Hamasi kontrolli all ning Läänekaldal asuvas Palestiina Omavalitsuses domineerib president Mahmoud Abbasi ilmalik liikumine Fatah. Iisrael, USA ja Euroopa Liit on määratlenud Hamasi terroriorganisatsiooniks.