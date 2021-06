Afganistani tõlgid kardavad oma elu pärast ja tahavad ära kolida

Afgaanid, kes töötasid rahvusvaheliste relvajõudude heaks, kardavad Talibani kättemaksu ja seda, et liitlasvägede ümberkolimiskavad jätavad nad ning nende sugulased jätkuvalt ohtu.

Ahmad (35) töötas koos Briti vägedega kaks aastat Helmandi provintsis Afganistani lõunaosas ja on taotlenud elamisluba Suurbritannias.

«Võitlejad, iseäranis Taliban, maksvad kätte ja lõikavad meil pead maha,» ütles ta, selgitades, et islamistidest võitlejad peavad neid spioonideks ja välisvägede liitlasteks.

Viimase kahekümne aasta jooksul on Taliban tapnud ja piinanud kümneid afgaani tõlke. Veel rohkem on saanud viga rünnakutes välisvägede vastu, kellega koos käidi patrullis.

Suurbritannia teatas esmaspäeval, et kiirendab oma afgaanidest personali ümberkolimist, pakkudes eelisjärjekorras võimalusi praegustele või endistele töötajatele, kes võivad olla iseäranis ohus.

Suurbritannia on kolinud relvakonflikti 20 aasta jooksul ümber 1360 nende palgal olnud afgaani ning üle 3000 afgaani eeldab ümberkolimist kiirendatud korras.

Ahmadi leping Briti armeega tühistati 2012. aastal väidetava julgeolekuintsidendi tõttu, mille pärast on tema pääsemine Suurbritanniasse ebaselge.

Valitsuse sõnul oli iga kaastöötaja ametist vabastamine põhjendatud ning juhtumeid vaadatakse üle erakorralistel tingimustel. Need, kes vabastati ametist väikeste rikkumiste tõttu, võivad taotleda ümberkolimist ja eeldada heakskiitu. Julgeolekuohuks peetavad isikud jäetakse kõrvale.

«Nad vallandasid mu, kuna mul oli patrullis Briti vägedega kaasas vana Nokia telefon, millel polnud kaamerat,» ütles Ahmad, kelle sõnul on tema sõpru lastud lahti ka tööle hilinemise eest.

Briti valitsuse andmetel vabastati 2001.-2014. aastani ametist 1010 tõlki, mis on umbes kolmandik kõigist sel perioodil palgatud tõlkidest.

Ahmadi sõnul ei võta Taliban arvesse, et nad lasti lahti.

Erukolonel ja endine Briti atašee Kabulis ja nüüd tõlkide eestkõneleja Simon Diggins ütles, et aeg jookseb ning kõikide tõlkide ümberkolimine kiirkorras on keeruline.

Viisad ümberkolimiseks USA-sse on viimastel aastatel kokku kuivanud. Mõned USA ametnikud väidavad, et äärmuslased kasutavad seda kui võimalust, et tõlke teeseldes riiki pääseda.