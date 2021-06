Sri Lanka võimud valmistuvad põlenud laeva naftareostuseks

Merekeskkonna kaitseamet pani valmis reostustõrjevahendid, juhuks kui kaubalaev X-Press Pearl, mille mahutites on ligi 350 tonni kütust, peaks lekkima hakkama.

Põleng on juba põhjustanud Sri Lanka rängima merekeskkonna katastroofi, sest kaubalaevalt merre kukkunud konteineritest on kaldale uhtunud mitmeid tonne plastjäätmeid.

Nüüd on laev hakanud uppuma ning ametnikud kardavad veel suuremat ökoloogilist kriisi, kui kütus peaks pääsema India ookeani.

Piirkonnas viibival India rannavalvealusel on varustus lekke peatamiseks, enne kui see randa jõuab, kuid Sri Lanka on palunud ka täiendavat abi.