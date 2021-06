Nigeerias rööviti usukoolist 136 last

Tegemist on järjekordse lasterööviga Aafrika suurima elanike arvuga riigis.

Detsembrist alates on lunaraha saamiseks pantvangi võetud üle 700 kooliõpilase.

Osariigi asekuberner Alh Ahmed Mohammed Ketso ütles, et julgeolekuametkonnad annavad endast parima, aga logistika ei ole piisav. Kurjategijatest jagusaamiseks oleks vaja rohkem abi, lisas ta.

Võimud on varem teatanud, et ründajad lasid vabaks 11 last, kes olid liiga väiksed ega jõudnud kaugele kõndida.