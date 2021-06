Tänaseks on maailmas kokku tehtud juba üle kahe miljardi vaktsiinisüsti, kuid statistika peegeldab ka ebavõrdsust. Maailma kõige vaesemad riigid on saanud kõigest 0,3 protsenti vaktsiinidest. Ühtlasi selgub, et maailmas on kuus riiki, kus vaktsineerimisega veel alustatud ei ole.