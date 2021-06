Vene ja Valgevene julgeolekujuhid otsustasid koos Läänele vastu seista

Venemaa ja Valgevene moodustavad nõndanimetatud liitriigi seotud majanduste ja relvajõududega. Riigid on arutanud tihedamat integratsiooni ajal, mil mõlema suhted lääneriikidega on järsult halvenenud.

Lukašenko on süüdistanud Euroopa riike katsetes sekkuda valimistesse, et kallutada selle tulemust. Ühtlasi on ta korduvalt väitnud, et NATO üritab Valgevenet destabiliseerida.