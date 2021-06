AK ⟩ Soome-ugri rahvad vene rahvusluse ajastul

Ametlikult on Venemaa föderaalriik, mille moodustavad vabariigid ja autonoomsed piirkonnad ühes tavapäraste haldusüksustega. Vabariigid ja autonoomsed piirkonnad on nimetatud sealsete vähemusrahvaste järgi (kuigi enamuses on venelased) ja vähemalt paberil on neil suuremad õigused muuhulgas oma keele ja elulaadi kaitsmisel.