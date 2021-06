Eurobaromeetri tulemused, mis saadi 26 669 inimese küsitlemisel, näitavad, et pool eurooplastest pole rahul pandeemiaga hakkama saamisega Euroopa Liidus. Eriti pettunud olid uuringu järgi prantslased: vaid 15 protsenti neist toetas ELi sellisena, nagu see praegu on, 44 protsenti olid skeptilised või täiesti liidu vastu. Skeptilised ja täiesti liidu vastu olid teistest rohkem ka austerlased (39 protsenti), lätlased (37 protsenti) ja itaallased (34 protsenti).