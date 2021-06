USA lisas musta nimekirja veel 28 Hiina ettevõtet

«Sanktsioonid on suunatud Hiina seiretehnoloogiaga tegelevatele ettevõtetele, mida kasutatakse repressioonide või tõsiste inimõiguste rikkumiste hõlbustamiseks. Või mis õõnestavad USA ja meie liitlaste julgeolekut ning demokraatlikke väärtusi,» seisis Valge Maja avalduses.

Samm suurendas president Donald Trumpi ametiaja 31 Hiina ettevõtte musta nimekirja 59-ni. Valge Maja oli juba varem teatanud, et president Joe Bideni administratsioon tegeleb Trumpi rakendatud Hiina vastaste meetmete ülevaatamisega.

Biden on öelnud, et soovib paremaid suhteid Pekingiga, kuid ei ole andnud märku, et sooviks tühistada sanktsioonid, mida Trump kehtestas Hiina telekomihiiule Huawei ja teistele firmadele.