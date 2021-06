Hongkongi politsei pidas kinni tuntud demokraatiaaktivisti

Hongkong on seni olnud ainus paik Hiinas, kus veresauna aastapäeva mälestamine on lubatud, kuid möödunud aastal keelati see esimest korda 30 aasta jooksul ära tuues põhjenduseks ohu linnaelanike julgeolekule ja koroonapandeemia. Sel aastal keelati üritus samuti viidates koroonaviirusele.

Vangistatud Hongkongi meediamagnaat ja veel seitse demokraatiaaktivisti said mai lõpus uued vanglakaristused osalemise eest protestidel, mis korraldati kaasaegse Hiina rajamise 70. aastapäeval. Enamik Hongkongi prominentseid demokraatiajuhte on kas vahi all, kannavad juba vanglakaristust või on põgenenud välismaale.