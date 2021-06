Facebook keelab poliitikuil eksitava sisu postitamise

Sõltumatu järelevalvekomisjon tõdes oma hiljutises hinnangus, et Facebookil oli õigus keelata ekspresident Donald Trumpil platvormi kasutamine tema avalduste tõttu seoses 6. jaanuari veriste rahutustega Kapitooliumil.

Samas andis nõukogu Facebookile kuus kuud , et põhjendada, miks peaks keeld olema alaline, visates sellega palli ettevõtte juhi Mark Zuckerbergi väljakupoolele ning tuues ühtlasi nähtavale platvormi eneseregulatsiooni plaani nõrkused.

Järlevalvenõukogu juht Michael McConnell ütles 9. jaanuaril usutluses Fox Newsile, et Trump õhutas Kapitooliumi mässajaid ning teenis sellega Facebooki keelu, kuid samas on sotsiaalmeediahiiu reeglid segased ning vajavad parandamist.

Zuckerberg on rõhutanud oma veendumust, et eraettevõtted ei peaks olema kohtumõistjad selle üle, mida inimesed ütlevad.

Demokraadid on internetiplatvorme süüdistanud suutmatuses peatada valeinfo levikut, samas kui vabariiklased väidavad, et sotsiaalvõrgustikud on konservatiivide suhtes kallutatud.