USA armee Euroopas ja Aafrikas vahendas pressiteates, et 11. mail harjutasid sõjaväelased lennuvälja kõrval asuva hoone vabastamist. «Nad arvasid, et tegu on osaga õppuste alast, kuid tegemist oli hoopis Bulgaaria tsiviilisikutele kuulunud eraettevõtega,» toodi pressiteates välja.