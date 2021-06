Kambodža maailmakuulus demineerijast rott saadeti pensionile

Sel nädalal teatas APOPO, et Magawa on aeglasemaks jäänud, teeb pikemaid uinakuid ning ei ole enam nii entusiastlik. Seetõttu sai ta lõpuks pensionile minna kui sel kevadel jõudis riiki 20 uut rotti.

Kangelaseks kutsutud maailmakuulus rott oli pensionile mineku ajaks seitsmeaastane. APOPO kinnitas väljaandele Vice, et Magawat ei vaeva muud terviseprobleemid kui väike käpavigastus ning teatas, et rotikese auks on kavas pidada ka pensionile mineku pidu.