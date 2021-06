Hongkongi park jäi Tiananmeni veretöö aastapäeval esmakordselt tühjaks

Viimase 31 aasta jooksul on alati kogunenud Hongkongi Victoria parki suur rahvahulk, et meenutada veriseid sündmusi 1989. aasta 4. juunil, kui Hiina võimud saatsid tankid ja sõdurid suruma maha Pekingis Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakul toimunud meeleavaldusi. Surma said sajad või isegi tuhanded inimesed, kirjutas AFP.