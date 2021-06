Putin teatas täna, et on palunud valitsusel luua lähinädalatel plaan, et vaktsiinituristid Venemaale meelitada, Vene ametnikud teatasid ka, et Euroopa Ravimiameti Sputnik V vaktsiini kontroll edeneb plaanipäraselt, Soome kiitis oma eakate hooldekodusid koroonaga hästi toime tulemises ning Jaapan annetas Taiwanile üle miljoni Covid-19 vaktsiinidoosi.